Christian Kouan Interrogato il 4 Luglio, Colloquio dopo Audizioni Biancorossi per Presunto Illecito

Christian Kouan sarà interrogato il 4 luglio. Il colloquio del centrocampista ivoriano, autore del gol vittoria nell’ultima gara di campionato, che ha acceso le attenzioni della Procura federale, arriva dopo le audizioni degli altri biancorossi ascoltati per il presunto illecito per la partita di fine campionato tra il Perugia e il Benevento. Match che si è chiuso con il successo del gruppo di Castori per 3-2. Vittoria che non ha regalato al Perugia l’accesso ai play out per il pareggio conquistato in rimonta (sotto di due gol) dal Brescia contro il Palermo. La rete del definitivo vantaggio, realizzata a tempo quasi scaduto è stata realizzata da Kouan anche grazie all’errore del calciatore del Benevento, Leverbe. Venerdì scorso, a Roma sono stati interrogati sulla gara il presidente Santopadre, il tecnico Fabrizio Castori e i calciatori Santoro e Di Carmine.