Christian Kouan a tutto campo "Ho sfiorato la A, ma qui sto bene"

Christian Kouan a tutto campo anche nella trasmissione di Umbria tv, Fuori Campo. Il centrocampista che nelle prossime ore diventerà papà ha raccontato la stagione, la possibilità sfumata di andare in A (in estate era a un passo dalla Cremonese), ma anche il progetto benefico che sta mettendo in piedi. Il centrocampista biancorosso ha anche svelato aneddoti simpatici sullo spogliatoio del Perugia.

Ma la novità più importante è appunto che a maggio Kouan creerà una Fondazione che avrà lo scopo di raccogliere fondi per fornire un aiuto economico ai bambini della Costa d’Avorio, suo paese d’origini. È in programma una serata che servirà per trovare fondi, nelle prossime settimane, quando il campionato sarà in archivio, ci saranno gli aggiornamenti.

"Sto creando una Fondazione per aiutare i bambini poveri della Costa d’Avorio. Stiamo organizzando e dovrebbe partire a maggio. Inoltre ogni anno il presidente Santopadre mi regala del materiale e io lo spedisco nel mio paese".

Kouan nell’ultimo turno, come è accaduto più volte in questa stagione, non ha giocato. Ma lo spirito e i messaggi sono positivi. "A Cittadella – racconta – la vittoria è meritata, nel primo tempo abbiamo un po’ sofferto nel primo tempo ma nella ripresa abbiamo interpretato benissimo la partita. Potevamo vincere anche 3-0. La difesa è stata devastante, Sgarbi ha limitato alla grande Antenucci che per loro è un giocatore fondamentale. Angella è tornato alla grande dopo l’infortunio. Ma tutta la squadra è in salute e siamo tutti castorizzati. La concorrenza fa parte del calcio, le scelte le fa il mister e noi dobbiamo farci trovare pronti. Il gruppo è ottimo e vive in armonia".

Anche se la sua stagione, dopo quella brillante di un anno fa, è stata tra luci e ombre. Il sogno, sfumato all’ultimo, di approdare in A lo può aver condizionato.

"La mia miglior stagione è stata quella dello scorso anno, con Alvini mi sono trovato molto bene. In estate si era aperta un’opportunità con la Cremonese ma poi non è andata in porto. Io sono contento qui a Perugia".

E sullo spogliatoio...

"Luperini è un po’ come me! Ci racconta anche le barzellette. Anche con Rosi ho legato molto. I più timidi sono Ekong, Vulikic, Vulic e Capezzi. Il più serio di tutti invece è Casasola!".