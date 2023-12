Chiara Galli chiude l’anno in Valdelsa con due novità

Ultime sgasate del 2023 ma testa già rivolta verso l’anno che verrà per Chiara Galli. La driver folignate tornerà infatti in cabina di guida questo week end al 44° Rally della Fettunta, con l’obiettivo di gettare le basi per una stagione 2024 che riserverà non pochi cambiamenti.

Quella tra le colline senesi rappresenterà la più classica delle “gare test”, dove cominciare a prendere confidenza con le radicali novità apportate nelle ultimissime settimane. Chiara sarà infatti per la prima volta al volante di una Renault Clio R5, vettura con caratteristiche completamente diverse rispetto alla Peugeot 208 R2 utilizzata fino allo scorso settembre. Al suo fianco alle note, in sostituzione di Tania Bernardi, ci sarà inoltre Andrea Cecchi, navigatore con oltre 25 anni di esperienza in ambito nazionale che internazionale. Le due giornate di gara, con start oggi pomeriggio da Barberino Val d’Elsa e conclusione 24 ore dopo a Tavarnelle Val di Pesa, condenseranno infatti 52,7 km totali di speciale, articolati in 9 prove. La presenza al via di ben 70 equipaggi rappresenterà poi un ulteriore stimolo per rispolverare anche la voglia di competere ad alti livelli.

"L’anno che sta volgendo al termine non è stato dei migliori – ha spiegato Chiara Galli – . Oltre al ritiro al Rally del Ciocco ho dovuto saltare infatti per motivi personali altre due tappe del CRZ, compromettendo le mie ambizioni di classifica. Di concerto con il team abbiamo quindi deciso di saltare l’ultima manche a Pistoia per iniziare subito a concentrarci sul 2024. Proprio in quest’ottica mi attende un test chiave in Valdelsa. Dopo 3 anni di CRZ la volontà sarebbe quella di passare in un campionato nazionale, dove partecipare a rally più lunghi e impegnativi. Speriamo per fine gennaio di poter stilare un progetto ben definito con il relativo budget".