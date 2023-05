Ceppitelli: "Siamo salvi Vogliamo fare di più"

Dal settore giovanile del Perugia alla serie A per gradi, passando per la Lega Pro e poi la B. In B Luca Ceppitelli ci è tornato, da svincolato, a ottobre, a Venezia e sabato sfida il suo passato. Il centrale di Castiglione del Lago si trova di fronte il Perugia, squadra con la quale ha debuttatto tra i grandi nella stagione di C 2006-2007. "Con il Cosenza abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, siamo felici di averlo fatto con due giornate di anticipo, ora abbiamo altrettante partite per poter pensare a qualcos’altro. Speriamo di poter raggiungere qualcosa di più", ha dichiarato nella settimana del match contro il Grifo. Il riavvicinamento dei tifosi? È merito di tutti, dell’impegno che abbiamo distribuito tutto insieme per fare il massimo, raggiungere l’obiettivo e ricreare quest’entusiasmo. Il tifo per noi può fare la differenza, siamo felici. Venezia è una città importante".