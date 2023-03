C’è Parterna di Teramo Prima volta col Perugia

Sarà l’arbitro Daniele Paterna di Teramo a dirigere il match tra Sudtirol e Perugia, in programma domenica alle 15 a Bolzano. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Claudio Gualtieri di Asti. Quarto uomo Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. VAR Valerio Marini di Roma 1, AVAR Luza Zufferli di Udince.

Paterna non ha mai diretto una partita del Perugia e domenica sarà quindi il primo incrocio.

Sono invece cinque gli incroci tra la giacchetta nera di Teramo e il Sudtirol, con uno score di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Il successo è in questa stagione, nella gara esterna contro il Palermo (0-1), mentre le tre sconfitte sono arrivate due in Coppa Italia e una nei play off di serie C nella stagione 2019-2020. Paterna di Teramo durante la stagione in corso ha già diretto sette incontri di Serie B e tre di Coppa Italia.