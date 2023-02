C’è Pairetto: ha diretto l’ultimo derby vinto

PERUGIA - Sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere Perugia-Ternana, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT in programma sabato alle 16,15 allo stadio "Curi". A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Alessio Berti di Prato e Niccolà Pagliardini di Arezzo Quarto ufficiale sarà Adalberto Fiero della sezione di Pistoia. Mentre al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Salvatore Longo di Paola. Sono sei precedenti con Pairetto, l’ultimo nella stagione 2015-2016, il bilancio è 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La curiosità sta nel fatto che una delle quattro vittorie ottenute dal Grifo con Pairetto è il derby vinto dal Perugia al Curi, l’ultimo successo dei biancorossi, nel campionato 2015-2016, con rete di Prcic. Quest’anno Pairetto ha diretto sette gare in serie A, quattro gare in B, due in Uefa Youth League, una in Conference League e una nel campionato cipriota.