C’è la crisi e le società chiudono. Ma è anche un problema di organizzazione

PERUGIA - Economia in contrazione, sponsor in calo, ma le società sportive chiudono anche per mancanza di organizzazione. Tutto era prevedibile, bastava guardare i segnali che arrivavano dall’attività, non sono soli i club più rappresentativi come Pallavolo Perugia (nella foto) a chiudere i battenti, ma anche piccole società sportive. La conferma arriva dalla mancanza di adesioni ai campionati regionali di pallavolo. Sono scaduti i termini per le iscrizioni e le squadre in serie C femminile dovevano essere quindici, Fossato di Vico è stata ripescata, Ellera e Gubbio hanno rinunciato, ora sono dodici quelle che hanno confermato, una in meno rispetto al 2022. Non risulta iscritta nemmeno Pallavolo Perugia, tre club storici e con tradizione che non ci sono più. Non va meglio in serie C maschile che doveva presentare 12 team al via, la Volleyball Foligno è stata ripescata, San Giustino e la Inter Volley Foligno hanno rinunciato, attualmente sono dieci quelle che hanno confermato, anche qui una in meno rispetto alla passata stagione. Considerando che il termine per le iscrizioni scadeva il 27 agosto, e che poi è stato prorogato a lunedì 4 settembre, sarà difficile che la situazione possa cambiare, anche perché la tardiva iscrizione comporta una multa del 50% del costo. Cattiva organizzazione e carenza di figure competenti disperdono anni di sapere sportivo e moltiplicano gli abbandoni.

Alberto Aglietti