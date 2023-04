C’è Assisi–Foligno, ecco tutte le gare

PERUGIA – Procedono i campionati regionali di pallavolo, si gioca per la ventiduesima volta nella stagione. Queste le gare della serie C femminile: Chiusi – Marsciano (ore 21), Assisi – Foligno (ore 19), School Perugia – Pallavolo Perugia (ore 17), Gubbio – Bastia Umbra (ore 21,15), San Gemini – Trevi (ore 17,30), San Mariano – Deruta (ore 20,30), riposa Ellera. Grande interesse per la serie C maschile che così va in campo: Sir Perugia – Spoleto (ore 17), Sansepolcro – Assisi (ore 18), Città di Castello – School Perugia (ore 19), Foligno – Narni (domenica ore 19), Tavernelle - Terni (ore 18), riposa Monteluce. La serie D femminile nella seconda fase è suddivisa in due gruppi, nel girone gold: Todi – Starvolley Città di Castello (domenica ore 18,30), Amelia – Umbertide (ore 21,15), Ponte Felcino – Deruta (ore 18), Tavernelle – Foligno (ore 21); nel girone silver: Assisi – School Perugia (ore 21), Marsciano – Città di Castello Pallavolo (domenica ore 18), Fossato di Vico – Terni (domenica ore 17,30), riposa Ponte Valleceppi. Questo il programma della serie D maschile: Monteluce – Perugia (domenica ore 18), Tavernelle – Gubbio (domenica ore 18), Assisi - Cascia (ore 18); riposa Sigillo.