Castori negli spogliatoi Multa da 5mila euro

Zero punti e cinquemila euro di multa. Una giornata tutta da dimenticare per il Perugia e per il suo allenatore, Fabrizio Castori che, squalificato, nell’intervallo è entrato, almeno stando al giudice sportivo, nello spogliatoio della squadra. Il giudice sportivo, infatti, ha inflitto un’ammenda di 5mila euro all’allenatore del Perugia Fabrizio Castori "per essere, alla fine del primo tempo, nonostante la squalifica, entrato indebitamente negli spogliatoi; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale". Il tecnico probabilmente è entrato per cercare di spronare la squadra dopo un primo tempo sottotono, ma purtroppo l’intervento non ha sortito gli effetti sperati, visto che la squadra al primo minuto della ripresa ha subito il gol che è costato la sconfitta. Per il resto non ci sono giocatori squalificati nel Perugia, mentre Alessandro Vogliacco del Genoa salterà la sfida di "Marassi".