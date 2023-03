Castori, giovedì a Prepo presenta il suo libro

Il libro "Fabrizio Castori. La storia di mister promozioni", scritto da Massimo Boccucci e Simone Paolo Ricci per Minerva edizioni con la prefazione di Arrigo Sacchi, viene presentato a Perugia giovedì alle 18 all’auditorium del Comitato regionale umbro della Figc-Lnd a Prepo.

Ci saranno con Castori e gli autori, il presidente del Cru Luigi Repace. Sono attesi il presidente del Perugia, Santopadre, Ravanelli, Cosmi, Walter Novellino, i professori Cerulli e Caraffa e Riccardo Cucchi. L’incontro è aperto ai tifosi del Grifo e agli appassionati. Tra gli allenatori, Castori vanta il maggior numero di panchine in B, nonché il terzo assoluto nella categoria. La sua è una favola che ha lasciato l’impronta nelle città in cui ha vinto, diventando un beniamino della tifoseria: da Tolentino a Lanciano, da Cesena ad Ascoli, da Carpi a Trapani, fino all’ultima impresa con la Salernitana. È conosciuto come l’uomo delle imprese impossibili che diventano possibili. Adesso deve compierla a Perugia.