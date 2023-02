Porte chiuse a Pian di Massiano. Fabrizio Castori ha chiuso gli allenamenti già alla ripresa, ieri pomeriggio, in vista del derby di sabato contro la Ternana. Sarà così fino al match contro i rossoverdi. Alla ripresa della preparazione, dopo la cocente sconfitta con l’Ascoli, non hanno partecipato Dell’Orco e Olivieri, entrambi alle prese con i postumi del match. Il centrale è rimasto in palestra per un lavoro differenziato, ma è atteso in gruppo a partire da oggi, nella seduta del mattino.

Ha svolto un lavoro differenziato in campo l’attaccante Di Serio che ad Ascoli è rimasto in panchina perché alle prese con un fastidio che gli ha compromesso la piena disponibilità. L’attaccante, comunque, sarà a disposizione del tecnico per il derby di sabato. In campo con i compagni Struna che potrebbe strappare una convocazione. Per il prossimo match ci sarà Santoro che sabato scorso ha scontato la giornata di squalifica.