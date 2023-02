Castori-bis, black out pagati a caro prezzo

di Francesca Mencacci

Una battuta d’arresto che non ci voleva. Impossibile pensare che non possa accadere ancora, ma lo stop arrivato sette giorni dopo aver visto finalmente la luce è duro da digerire. Il cammino del Perugia, dopo il ritorno di Castori, resta ampiamente soddisfacente, ma l’allenatore biancorosso dovrà soffermarsi sui black out, sulle frenate della sua squadra. Le ultime due sconfitte, con Parma e Ascoli, sono arrivate sì per episodi o grandi giocate, ma anche per un atteggiamento del Perugia sottotono rispetto agli standard che garantiscono ai biancorossi il risultato. Frenate che la squadra di Castori non si può permettere, perché c’è un dato che balza clamorosamente all’occhio: il Grifo è l’unica formazione della B che una volta sotto non ha mai recuperato il risultato. Quando il Perugia va in svantaggio, firma la sua condanna. È accaduto dodici volte e sono arrivate dodici sconfitte. Il Grifo è quindi condannato a prendere di petto le gare per portarle a casa. Un dato che fa riflettere e che dovrà essere analizzato anche in vista della partita più sentita dell’anno, sabato al Curi contro la Ternana.

A proposito di derby, ci sono almeno buone notizie in casa Perugia, perché al danno della sconfitta di Ascoli non si è aggiunta la beffa delle squalifiche. Il Grifo ha "salvato" i suoi giocatori diffidati: Kouan, Olivieri, Lisi e Casasola sono usciti senza cartellini dalla gara del Del Duca e saranno a disposizione per l’appuntamento contro la squadra di Andreazzoli. C’è anche un’altra nota positiva che emerge dalla gara con l’Ascoli: il buon approccio dei nuovi calciatori arrivati dal mercato di gennaio. Su tutti Capezzi, che ha dimostrato anche se ancora con un’autonomia limitata, di poter alzare il livello della squadra dal centrocampo in su. Ma anche il giovane Ekong ha fatto vedere di poter essere utile per vivacizzare gli incontri. Così come Cancellieri che ha fatto il suo debutto contro l’Ascoli. Resta invece il nodo-trequartista: quando la squadra non gira è spesso perché chi gioca in quella posizione non è in giornata. Castori dovrà intervenire per dare maggior incisività alla sua squadra in quella zona di campo.