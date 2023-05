Castori-Andreazzoli, secondo round Perugia, ultimo successo con Prcic

Quello che si disputerà domani alle 16,15 allo stadio "Renato Curi" sarà il derby numero 97 in partite ufficiali, il quarantanovesimo in terra biancorossa. Il bilancio è nettamente a favore del Perugia, che in casa ha vinto 22 volte, 17 sono i pareggi e 9 i successi della Ternana in trasferta. Ma le Fere negli ultimi anni hanno invertito il trend, visto che sono imbattute dal 2016. L’ultimo precedente è l’1-1 della stagione scorsa con rete rossoverde di Pettinari e un rigore parato da Iannarilli a De Luca.

Panchina, precedenti. C’è solo un incrocio tra gli attuali allenatori di Perugia, Fabrizio Castori, e Ternana, Aurelio Andreazzoli, e risale al 17 aprile 2018 quando l’Empoli del tecnico di Missa ebbe la meglio per 3-2 sul campo del Cesena. In quella occasione fu decisiva una doppietta di Donnarummma, che oggi gioca per la Ternana. Castori ha sfidato le Fere per ben 16 volte in carriera, con un bilancio di 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Il primo incrocio risale all’8 ottobre 1995 quando l’allenatore marchigiano fu sconfitto di misura tra le mura amiche. Tra il 2005 e il 2015 Castori infilò una serie di 6 vittorie consecutive tra Cesena, Varese e Carpi. L’ultimo precedente è ovviamente il derby d’andata, finito 1-0 in favore dei rosso verdi.

Aurelio Andreazzoli ha incontrato il Perugia in due circostanze e ha portato a casa due vittorie. Gli incroci nella stagione 2017-2018 con l’attuale tecnico della Ternana alla guida dell’Empoli: successo al Curi per 2-4 contro il Grifo di Breda, successo al ritorno per 2-1 contro la squadra affidata a Nesta.

I numeri del match. Il Perugia ha segnato nove gol nelle ultime tre sfide interne di campionato: tanti quanti nelle precedenti 12. La Ternana non vince da sette trasferte (3N, 4P) di Serie B, l’ultima vittoria risale allo scorso 15 ottobre contro il Benevento.

Paolo Bartolomei è il giocatore che ha effettuato più conclusioni (30) in questo campionato senza avere ancora trovato la via del gol. Nell’ultima presenza casalinga il centrocampista ha servito il suo secondo assist nella competizione in corso, solo Casasola (quattro) ne conta di più tra i compagni. La prossima sarà la centesima presenza in B per Stefano Gori: per ora, il giocatore le ha collezionate con le maglie di Bari (1), Pisa (55), Como (19) e Perugia (24, prima di questo incontro).