Castori al lavoro per un Perugia al massimo

di Francesca Mencacci

Chiedere il massimo per andare al massimo. Fabrizio Castori, nelle giornate trascorse a Cascia, ha lavorato per riportare il Perugia a un livello ottimale, quello di qualche settimana fa, quando infilava risultati e metteva in campo prestazioni convincenti che hanno permesso di risalire la classifica. Dopo una fase di appannamento il Grifo può e soprattutto deve ripartire. L’occasione è lo scontro diretto con il Cosenza, una grande opportunità che va sfruttata per risalire e agganciare la concorrente alla salvezza. Nel ritiro di Cascia l’allenatore ha recuperato Rosi, Lisi e Santoro: il difensore, l’esterno e il centrocampista sono tornati in gruppo. C’è chi sta meglio ed è pronto e chi invece va valutato fino all’ultimo. Le scelte saranno importanti, il Perugia dovrà ritrovare spirito, solidità e soprattutto gol.

In porta è stato promosso Furlan; in difesa, invece, è doppio ballottaggio, con una certezza, Struna. Perché sul centro-destra Rosi appare in vantaggio su Sgarbi, ma il dubbio resta; così come al centro, con Curado e Angella che si "litigano" la maglia. Non dovrebbero esserci dubbi sulla fascia: a destra ci sarà spazio per Casasola, che è anche un ex della partita, mentre sulla fascia mancina Lisi sembra essere nelle condizioni di riprendere la maglia. Qualche dubbio, invece, al centro della mediana. Con Santoro in buone condizioni toccherà a lui insieme a Iannoni, in caso di condizione non perfetta potrebbe toccare a Capezzi affiancare il giovane della Salernitana, con Bartolomei che potrebbe partire dalla panchina.

Il Perugia deve ritrovare il gol, dopo l’esperienza di Genova, con una sola punta, appare impossibile che l’esperimento venga ripetuto, così come appare difficile che l’allenatore del Grifo esca dal ballottaggio Luperini-Kouan sulla trequarti. Il primo, comunque, parte favorito rispetto a Kouan che domani potrebbe comunque tagliare il traguardo delle cento presenze in B, tutte con la maglia biancorossa. Chi, invece, in attacco? Una maglia sarà di Di Serio (che è entrato in diffida dopo il giallo rimediato contro il Genoa), per l’ultimo posto utile è ballottaggio tra Di Carmine e Matos. Oggi la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a Cascia e poi rientrerà a Perugia in attesa del match. Ostico, difficile, fondamentale. E il Grifo non ha paura.