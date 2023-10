Castiglione del Lago vince e si risolleva

CASTIGLIONE DEL LAGO

2

OLYMPIA THYRUS

0

CASTIGLIONE DEL LAGO: Balli, Barbarossa R., Corelli, Tondini, Mendes, Conti, Minuti, Myrtollari, Ndiaye, Barbarossa F., Corrado. A disp.: Castrini, Peppoloni, Rondoni, Akhigbe, Gbale, Del Gaudio, Treppiedi, Galeotti, Ricciarelli. All.: Tomassoli

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Dita,, Mengoni, Mencarino, Federici, Poggi, Grassi, Lucidi, Agostini, Sugoni N. A disp.: Pitaro, Scopertini, Siragusa, Filipponi, Nunzi, Mazzoni, Sugoni A., Angeli, Sugoni Mat. All.: Sugoni Mar.

Arbitro: Kandlii di Foligno (Baroni-Polveri di Foligno)

Marcatori: 4’ pt Ndiaye, 28’ pt F. Barbarossa.

CASTIGLIONE DEL LAGO - Vittoria fondamentale per il Castiglione del Lago che batte 2-0 l’Olympia Thyrus scalando in maniera decisa la classifica. La gara si sblocca dopo 4’ in favore dei lacustri grazie a Ndiaye. Il raddoppio arriva al 28’ su iniziativa di Filippo Barbarossa. Ternani sempre ultimi in classifica.