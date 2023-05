Castiglione del Lago e Nestor si giocano oggi la salvezza

La gara più importante della stagione per Castiglione del Lago e Nestor. Chi vince resta in Eccellenza, chi perde retrocede in Promozione. Due risultati su tre al 120’ per il Castiglione del Lago, in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Fischio di inizio alle 16 al Giommoni di Castiglione del Lago. I padroni di casa arrivano a questa sfida quasi increduli del fatto che 42 punti non siano bastati ad evitare i playout. Colpa, se così possiamo dire, delle retrocessioni di Città di Castello e Trestina dalla serie D, che hanno portato a 5 il numero di retrocessioni in Promozione. La Nestor arriva alla finalissima dopo aver eliminato, nella semifinale playout, il Ventinella con un perentorio 3-0. In casa marscianese il tecnico Marco Di Loreto punta forte su Alessio Fastellini, trascinatore dei biancazzurri a suon di gol. Con la doppietta al Ventinella sono 17 le reti siglate dal puntero. Sul fronte lacustre Michele Riberti può contare sull’intera rosa a disposizione. Nei due precedenti in campionato altrettante vittorie per il Castiglione che all’andata si è imposto per 3-1 con doppietta di Vignati e gol di Dida. Per i marscianesi gol della bandiera di Fastellini. Nella sfida di ritorno, a Marsciano, un mese fa successo per 2-1 dei biancorossi con doppietta di Braccalenti e gol di Fastellini che aveva inizialmente portato in vantaggio i suoi. Arbitra Davide Ammannati di Firenze (Cannoni di Città di Castello e Proietti di Terni)

Nicola Agostini