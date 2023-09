Castiglione, 180 piloti in gara Pattuglia umbra in bella evidenza

CASTIGLIONE DEL LAGO - Dominick Maifredi (KTM), 11 anni, di Varese nella categoria Cadetti, classe 65; Francesco Assini (Gas Gas), 12 anni, di Brescia, nella Junior 85; Nicolò Alvisi (Gas Gas), 14 anni, di Bologna, nella Senior 85, e Simone Mancini (Yamaha), 16 anni, marchigiano di Cingoli (MC), nella classe 125, sono i vincitori della prima finale del Campionato italiano junior motocross, disputata a Castiglione del Lago, sulla pista “Vinicio Rosadi” di Gioiella, ed organizzata dal Moto Club Trasimeno, con il supporto del promoter Off Road Pro Racing. Mentre con il successo ottenuto in Umbria Maifredi, Assini e Mancini sono i primi capoclassifica del tricolore 2023, Alvisi conquista la tabella rossa di leader della 85 Senior, giunta già alla seconda finale, sopravanzando il lombardo Edoardo Riganti ed il toscano Andrea Uccellini.

Oltre 180 piloti hanno animato il week end. Molto positivo il giudizio espresso da Matteo Burico, sindaco di Castiglione, che ha assistito ad alcune gare del programma della domenica. Le competizioni hanno regalato grande spettacolo e emozioni fino all’ultimo metro. Privata della presenza di Riccardo Burrini (KTM), sua punta di diamante, rimasto vittima di un incidente nelle prove, le cui conseguenze si stanno fortunatamente rivelando molto meno gravi di quanto ipotizzato, la pattuglia umbra ha comunque ottenuto ottimi risultati. Il miglior risultato l’ha incasellato il dodicenne Federico Sartini (KTM) che, sulla pista di casa (è nato a Castiglione del Lago), si è inserito tra i big della 85 Junior, ottenendo un magnifico 5° posto assoluto. Sartini, che è allenato dall’ex-campione Max Bartolini, ha disputato due manche sempre in rimonta e, soprattutto nella seconda, si è messo in luce risultando per alcuni giri l’unico inseguitore del battistrada Assini. Di rilievo anche il settimo posto nella 65 Cadetti di Leone Lombardo (Gas Gas), 11 anni, di Bevagna, nella 65 Cadetti. Il giovanissimo pilota conferma così di destreggiarsi oltre al motocross, anche neell’enduro. Non ha potuto esprimersi al meglio, nella 85 Junior, il marscianese Riccardo Mescolini (KTM), risalito in sella alla vigilia della gara dopo un mese di stop dovuto ai postumi di un infortunio - frattura di un polso - riportato sempre in una gara tricolore. Per lui un dodicesimo assoluto.