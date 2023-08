Caso Valentini, la Procura Figc archivia

PERUGIA – La Procura Federale della Figc, ultimate le indagini, ha archiviato il procedimento aperto in seguito alle dichiarazioni dell’allora tecnico del San Sisto Carlo Valentini, al termine della gara contro l’Ellera dello scorso 16 aprile, terzultima giornata del campionato di Eccellenza, che aveva visto la vittoria per 2-1 dei corcianesi, con gol vittoria arrivato nei minuti di recupero. "Se per vincere le partite, l’Ellera deve destabilizzare il nostro gruppo tutta la settimana... – aveva dichiarato, fra le altre cose, Valentini – Io mi vergognerei se fossi in loro. Hanno fatto delle cose che non si possono fare, da denuncia".

Nessuna sanzione dunque né per le società di Ellera e San Sisto né, né per i giocatori delle due squadre, così come nessuna sanzione per il tecnico, ora sulla panchina del Tavernelle. Intanto c’è soddisfazione in casa gialloverde per i primi giorni di lavoro, soprattutto dopo il 2-2 nell’allenamento congiunto contro l’Angelana, squadra costruita per puntare al vertice. "Abbiamo allestito un bel gruppo – evidenzia il dirigente Mauro Ricci – non solo in campo ma anche fuori.

I ragazzi arrivati dal San Sisto si sono subito integrati alla grande. Dobbiamo ripartire dall’entusiasmo della gente di Tavernelle che ci ha spinto a fare quello che abbiamo fatto nella passata stagione".

Nicola Agostini