Caso-Travica Ngapeth sospeso per sette giorni

PERUGIA – La brutta pagina di pallavolo che è stata scritta il 13 aprile 2022 è arrivata finalmente a sentenza. Durante la semifinale scudetto disputata tra Modena e Perugia l’allora giocatore degli emiliani Leal fu coinvolto in una accesa lite in campo con Travica. Si parlò di offese sotto rete, cui seguirono frasi ingiuriose pubblicate sui social. A seguito di ciò Dragan Travica presentò un esposto accusando di comportamento antisportivo e diffamatorio Earvin Ngapeth. Ci è voluto un anno ma lo schiacciatore francese di Modena è stato riconosciuto colpevole ed è stato sospeso per sette giorni dal tribunale federale della Federazione italiana pallavolo, pertanto, non disputerà la partita di domenica prossima. C’è voluto un anno ma alla fine la verità è emersa, scagionando Travica dalle ingiuste e infondate accuse e colpendo chi aveva gettato perfidamente benzina sul fuoco.

Alberto Aglietti