Caso-Reggina affrontato nel consiglio di lega B

Dopo i tre punti di penalizzazione arrivati il 17 marzo, per la Reggina, è arrivato anche il deferimento per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps al 16 marzo (oltre al mancato versamento degli stipendi a diversi tesserati dal mese di novembre 2022 a quello di febbraio 2023). Le conseguenze di questo secondo deferimento potrebbero essere devastanti, non soltanto per la Reggina. La Reggina, infatti, ha già presentato ricorso per i primi tre e si prepara a dare battaglia anche per i prossimi. Il rischio è che i ricorsi vadano oltre la fine del campionato. Ieri durante il consiglio direttivo della Lega B ed è stato affrontato il tema-relativo alla Reggina: il consiglio ha sottolineato la assoluta priorità della salvaguardia della competizione sportiva, il cui regolare svolgimento dev’essere preservato da ogni alterazione.