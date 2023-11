Caso-Fabri all’Orvietana. Risultato non omologato

PERUGIA – Il Giudice Sportivo di serie D non ha omologato l’1-1 maturato domenica scorsa fra Ghiviborgo e Orvietana. La società toscana ha infatti presentato un preannuncio di reclamo sostenendo che il classe 2003 dell’Orvietana Francesco Fabri sarebbe sceso in campo da squalificato. La squalifica risalirebbe addirittura a due stagioni fa quando Fabri militava nel Perugia Primavera. Una squalifica di una giornata, per somma di ammonizioni, mai scontata stando alla ricostruzione del Ghiviborgo. Fabri lo scorso anno ha giocato nel Grosseto le prime due giornate del campionato di serie D per poi approdare all’Olympia Thyrus, in Eccellenza, giocando tutte le partite tranne una, contro il Cannara, che il fantasista ha saltato per squalifica legata a somma di ammonizioni. L’Orvietana rischia lo 0-3 a tavolino per la gara di domenica e dunque un punto in meno in classifica rispetto all’1-1 maturato sul campo. Per il resto, invece, da Orvieto si dicono tranquilli per quanto riguarda eventuali punti di penalizzazione, richiamandosi al caso Maffei-Seravezza della passata stagione che ha portato solo ad uno 0-3 a tavolino per l’impiego del giocatore squalificato. Così come si dicono tranquilli da Grosseto e da Terni sponda Olympia Thyrus. In ogni caso la vicenda approderà alla Procura Federale che si pronuncerà però non prima di qualche settimana.