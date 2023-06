Caserta sostituisce Castori sulla panchina del Cosenza, Alvini in bilico tra Brescia e Spezia

Sembrava dovesse andare Fabrizio Castori, poi però a Cosenza hanno fatto marcia indietro e hanno scelto un altro ex del Perugia. Ultimi dettagli da definire, poi l’annuncio sarà ufficiale. Questa settimana, al massimo mercoledì, Fabio Caserta diventerà infatti l’allenatore del Cosenza per il prossimo campionato di B. L’ex tecnico del Grifo è reduce dalla difficile stagione con il Benevento, con l’esonero arrivato dopo poche giornate di campionato. Nella nuova avventura di Cosenza di certo al fianco di Caserta ci sarà l’altro ex, il vice Sammy Accursi. Il Cosenza preparerà la stagione in ritiro in Umbria, ad Assisi. Mentre per quanto riguarda un altro ex, Alvini, sono due le squadre che lo stanno corteggiando per la prossima stagione: il Brescia (che non ha chance nel caso in cui non dovesse essere riammesso) e lo Spezia, appena retrocesso dalla A.