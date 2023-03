Casasola: stacanovista rigorista e anche bomber

Tiago Casasola, capocannoniere del Grifo e non solo. Dopo Gori l’argentino è il giocatore più utilizzato della rosa del Perugia con 2319 minuti giocati. Nella speciale classifica degli stacanovisti (Transfermarkt) della B il laterale biancorosso, considerando soltanto i giocatori di movimento, è al 18esimo posto con soli 381 minuti di gioco saltati in tutta la stagione. Casasola ha risolto il problema dei rigori: 5 tiri dal dischetto realizzati su 5 e la sesta rete arrivata da “difensore”, ossia di testa da azione d’angolo. Alle 6 marcature vanno aggiunti 4 assist. Ma alla parte "raffinata" della sua stagione, però, va aggiunta quella concreta. In stagione sono oltre 300 i duelli affrontati con una percentuale di quelli vinti che supera il 50%, 93 duelli aerei vinti, 53 tackle vincenti e 124 duelli a terra vinti fanno di Casasola un osso duro e un esterno efficace.