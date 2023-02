Casasola: "Questo Perugia può andare ancora più forte"

Tiago Casasola, il fedelissimo di Fabrizio Castori, sa meglio degli altri quello che il Grifo potrà dare da qui alla fine della stagione. ‘Il lavoro con il mister è pesante ma poi te lo ritrovi nei mesi fondamentali della stagione _ ha raccontato a alla trasmissione Fuori Campo di Umbria Tv _ . A Salerno abbiamo vinto 7 delle ultime 10 partite di campionato. Sono sicuro che questo Perugia, a livello fisico, arriverà molto preparato alla fase cruciale della stagione. Qui ho trovato uno degli spogliatoi più uniti. È un gruppo che ha la gioia di stare insieme. Sono molto contento di essere qua, da quando mi ha chiamato il mister ho detto al mio procuratore di lasciar perdere tutte le altre proposte’. Presente, futuro, ma c’è anche un inizio di stagione da raccontare. ’Il calcio vive di momenti. Quando attraversi un momento buio puoi perdere con chiunque. In quel periodo avevamo perso il derby e il mister era stato esonerato… eravamo entrati in un tunnel di sfiducia e tutto era più difficile. Io però sono sempre stato sereno perché conoscevo le qualità della squadra e quelle del mister. Adesso siamo più liberi di testa. La squadra ha capito il mister e lo segue. Ha una mentalità vincente e ci obbliga ad andare forte e in avanti’. Sguardo in avanti? ‘Non ci penso. Ascoli per noi è la partita più importante’. Casasola, contro il Brescia, ha realizzato il suo terzo rigore stagionale. ‘Il penalty di Cagliari doveva calciarlo Strizzolo che però si era fatto male proprio nella circostanza del fallo. Allora ho preso la palla e l’ho battuto io. Da quel momento sono diventato il rigorista’.