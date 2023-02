GORI 6 Prestazione sicura, nei pochi interventi non vacilla mai. Sfortunato nella deviazione di Dell’Orco che porta al gol vittoria dell’Ascoli.

SGARBI 6 Gli capita Gondo, dopo due minuti lo chiude con prontezza. Tiene a bada gli attaccanti con attenzione. Prova a suonare la carica nel finale.

ANGELLA 6 Rientra dal primo minuto, non ha un grande lavoro da sbrigare, quando serve tiene botta.

DELL’ORCO 6 Deve vedersela con Forte. Un bel duello fisico, con il biancorosso che gli lascia solo una volta uno spiraglio. Sfortunato nella deviazione sul gol del vantaggio.

CASASOLA 6,5 Nel primo tempo è sottotono come il resto della squadra. Nella ripresa sale, mette in mezzo due cross che meriterebbero miglior sorte. Sia sul tacco di Olivieri che sulla conclusione di Capezzi.

IANNONI 5,5 meno intensità rispetto al solito, vince pochi duelli e perde un po’ la lucidità.

BARTOLOMEI 6 Ci prova su punizione ma fuori misura. Poche sbavature ma anche poca luce.

LISI 6 Il più vivace della gara, dà la sensazione sempre di poter fare qualcosa di pericoloso.

KOUAN 5 Male. Non riesce mai ad assistere i compagni d’attacco. Impreciso anche nei passaggi più semplici.

DI CARMINE 5 per un paio di volte Falasco interviene al limite della regolarità. Poco servito ma anche poco reattivo.

MATOS 5,5 Ritrova una maglia dal primo minuto, un passo avanti in prospettiva, perché ancora non sembra nelle migliori condizioni. Ha bisogno di tempo per ritrovare smalto.

OLIVIERI 6 quando entra dà vivacità, un colpo di tacco smarcante per Di Carmine avrebbe meritato miglior sorte.

LUPERINI 5 dà il cambio a Kouan, la sostanza non cambia.

CAPEZZI 6,5 Buon impatto sulla partita. Vede il campo, vicino al pari su assist di Casasola

EKONG 6 debutta bene. Dà vivacità dalla trequarti in su.

CANCELLIERI s.v.

Francesca Mencacci