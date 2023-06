Capretti-Panzetta al lavoro, arrivano Tramontano, Menghi e un tris dall'Atletico Bmg

In serie D il duo Capretti-Panzetta si è subito messo al lavoro in casa Orvietana per sostituire Simone Tomassini (92), approdato alla nuova Samb. Ecco così l’ingaggio di Gabriele Tramontano (92), lo scorso anno alla Narnese, capocannoniere del campionato di Eccellenza due stagioni fa nelle fila dell’Olympia Thyrus.

Ma gli arrivi, nel reparto avanzato e non solo, non finiranno qui… Dopo le conferme del capitano Stefano Gramaccia (87) e del portiere Vullnet Tozaj (03), il Trestina piazza il primo colpo in mediana. Il ds Sante Podrini ha infatti definito l’ingaggio del centrocampista ex Viterbese, Rieti e Follonica Gavorrano Emanuele Menghi (01), lo scorso anno in serie D al Team Nuova Florida. In Eccellenza l’Atletico Bmg irrompe sul mercato con un tris di acquisti. Il ds Alvaro Arcipreti ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ex Narnese Edoardo Proietti (97), nel finale della passata stagione a Lama, che ritrova Ciccone e Arcipreti dopo aver vinto il campionato di Eccellenza ad Orvieto.

Altro ex Orvietana è il difensore venezuelano Leonardo Paletta (97), lo scorso anno in Eccellenza laziale alla Favl Cimini. In attacco ufficiale l’arrivo del gigante argentino Lucas Canavese (97), ex Primavera Vicenza, protagonista in Eccellenza campana con 17 reti nelle fila del Montemiletto, prima di tornare in Argentina. Farà coppia, in attacco, con il connazionale Damian Sciacca (93), primo riconfermato insieme a Fabio Fapperdue (91).