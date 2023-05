Capolavoro Orvietana, è una rimonta da sogno

di Nicola Agostini

Orvietana praticamente salva. Un capolavoro, considerando che, dopo le prime 7 giornate del girone E di serie D, i biancorossi, neopromossi, avevano solo un punto. Poi l’avvento in panchina di Silvano Fiorucci, il mercato ridisegnato dal presidente Roberto Biagioli e dal suo staff e i 40 punti conquistati in 26 gare, con una media di 1,53 punti a partita. La vittoria di domenica scorsa a Livorno ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo un po’ a tutto il calcio umbro. Sì perché domenica prossima, nell’ultima di campionato, l’Orvietana, al Muzi, potrà anche perdere contro il Montespaccato ultimo in classifica e festeggiare comunque la salvezza. In un solo caso, infatti, i biancorossi possono ritrovarsi ai playout. Un arrivo a pari merito a 3, a quota 41 punti, con Grosseto e Sangiovannese. Con un pari o una vittoria non ci sarebbe neanche bisogno di guardare gli altri risultati. Silvano Fiorucci, alla ripresa, ha caricato a mille l’ambiente per una gara super per festeggiare davanti al pubblico di casa quella che ha davvero il sapore dell’impresa. Un’Orvietana che ha conquistato la salvezza con un cammino straordinario. Sono 8 i risultati di fila inanellati dai biancorossi nelle ultime domeniche, un percorso che fa dell’Orvietana la terza miglior squadra del campionato, nel girone di ritorno, alle spalle di Arezzo e Pianese. Il tutto senza dimenticare poi che i biancorossi hanno anche vinto la classifica Giovani D valore, graduatoria riservata alle squadre che utilizzano il maggior numero di under. Primo premio 25mila euro. Merito di un mercato ridisegnato a meraviglia lo scorso dicembre con la scelta di affidare la maglia numero uno al classe ‘99 Marricchi, orvietano doc, decisivo quasi tutte le domeniche, schierando un under in più in mezzo al campo. Scelta che, risultati alla mano, ha premiato eccome...