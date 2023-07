Caos serie B, è la settimana della verità Santopadre a Di Nunno: "I fatti sono altri"

di Daniele Cervino

Tutti con il fiato sospeso. È la settimana della verità per le sorti del Perugia calcio. Oggi è in programma l’assemblea di serie B a Milano, durante la quale si deciderà se iniziare il campionato nel fine settimana del 18-20 agosto con X ed Y al posto delle squadre mancanti, mentre mercoledì il Tar del Lazio si pronuncerà sui ricorsi di Reggina e Lecco escluse dalla Giustizia Sportiva. Giorni di fuoco, dunque, che potrebbero solcare la strada del Grifo verso la B o la Lega Pro, in attesa del consiglio di Stato (ultimo grado) il 29 agosto.

In questa partita a distanza, piovono accuse e veleni. Dopo gli attacchi del Lecco ("Il Perugia ha fatto ricorso solo per vendere la squadra in B", aveva detto Di Nunno), anche l’ex presidente della Ternana e attuale sindaco di Terni contesta la possibile riammissione dei biancorossi: "Il Lecco merita di giocare in cadetteria". Ma il club di Pian di Massiano non resta a guardare e Massimiliano Santopadre replica: "Di Nunno parla molto. Capisco che cerchi in qualche modo di influenzare le sorti di una vicenda le cui cause vanno ricercate solo nelle scelte di quella società. Ma bisogna stare ai fatti". E chiarisce: "Il 27 giugno il Lecco ha incaricato un tecnico di progettare un intervento sullo stadio e di cercare i fondi necessari, pubblici o privati. Quelle carte sono depositate davanti al Tar e al Collegio di Garanzia. Oggi, invece, si dice (a parole appunto) che nello stadio di Lecco è già stato speso un milione e mezzo di euro dalla proprietà... serve davvero chiedersi quale sia la verità? Non vado oltre perché rispetto il Lecco più di quanto la proprietà dei blucelesti non mostri di rispettare il Perugia. Al presidente auguro lunga esperienza nella carica ma questo non significa che il Perugia non lotterà fino in fondo per giocare in B". "Bandecchi? - conclude Santopadre - Credo che molti sceneggiatori lo stiano studiando. Sta di fatto che da presidente della Ternana arrivò pure al Consiglio di Stato nella speranza di essere ripescato. Attenzione: ripescato non riammesso. Gli addetti ai lavori conoscono la differenza".

A difesa del Grifo intervengono anche i suoi tifosi. Il Centro di Coordinamento Perugia Clubs, tramite l’avvocato Michele Bromuri, ha annunciato ieri che prenderà parte al processo innanzi al Tar del Lazio per opporsi a tutti i ricorsi presentati dopo la pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni. "Passione per i colori biancorossi, senso di giustizia e determinazione nel restituire alla tifoseria la propria dignità si fondono insieme" e sono le ragioni che hanno portato alla decisione del Coordinamento, che conta 22 club e oltre 1.400 sostenitori. "Cogliendo l’importanza storica del momento e per riscattare ciò che altri vorrebbero avvilire - spiega il direttivo -, abbiamo ritenuto di tutelare la storia, di salvaguardare la tradizione di questa piazza, gareggiando nelle sedi competenti, battendosi sul terreno scivoloso dei tribunali. Non potevamo fare diversamente per i propri club, gli iscritti e, si auspica, per tutti tifosi". Intanto alla vigilia dell’assemblea odierna di serie B, l’associazione guidata da Mauro Balata ha messo i puntini sulle i: "La Lega con i club associati difende il format a 20 squadre. Un’alterazione comporterebbe un danno patrimoniale e non patrimoniale gravissimo per l’associazione".