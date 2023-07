Cantiere-Ternana Partipilo è del Parma

di Augusto Austeri

Tante cose da fare e in tempi rapidi. Diversi big hanno la valigia pronta (Partipilo e’ praticamente gia’ del Parma), Andreazzoli attende chiarimenti e la tifoseria è perplessa. Da oggi nella sede di Via della Bardesca il nuovo patron Nicola Guida e l’amministratore unico Paolo Tagliavento saranno impegnati con i rispettivi collaboratori a risolvere le molteplici questioni sul tavolo, in vista del closing che avverrà tra il 15 e il 22 luglio.

Il ritiro estivo della squadra (a Cascia dal giorno 16) è terribilmente vicino e al medesimo non saranno presenti vari calciatori di spicco che stanno per essere ceduti. La nuova Proprietà (Pharmaguida) avrebbe già avallato alcune operazioni in uscita (vedi riduzione del budget già programmato da Unicusano) e le medesime sarebbero possibili da subito in quanto Tagliavento ha potere di firma. Il quadro delle partenze è piuttosto definito e le Società che intendono acquisire i cartellini intenderebbero chiudere al più presto le trattative avviate dal diesse Luca Leone. E’ fatta per Partipilo al Parma (oggi visite mediche) che chiede anche Palumbo (come Frosinone e Modena).

Di Tacchio e Ghiringhelli andranno al Sudtirol che riprenderà anche Celli. Corrado tornerà all’Inter che intende esercitare il diritto di ricompra per girare il calciatore al Genoa o ad altra società di Serie A. Per Diakité ci sono Hellas Verona, Cremonese e Palermo. Per Martella e Pettinari il futuro potrebbe essere a Palermo (per l’attaccante anche ipotesi-Catania). Insomma, potrebbe essere un autentico esodo. Questo aspetto, associato al possibile mancato prolungamento dei contratti in scadenza al 30 giugno 2024 sembra generare dubbi in Aurelio Andreazzoli e timori nella piazza rossoverde in merito alla competitività della rosa 20232024. La tifoseria attende anche di conoscere nei dettagli la composizione della nuova Proprietà. Sul tavolo di Tagliavento e Guida c’è inoltre da affrontare la questione del rinnovo contrattuale per molti dipendenti e collaboratori.

Sul fronte del passaggio societario sembra certo che la nuova proprietà non sia interessata alla Ternana femminile. Si presume dunque che la medesima possa restare nelle mani di Unicusano. La Ternana Femminile, che continuerebbe ad allenarsi e a giocare al "Moreno Gubbiotti" di Narni, potrebbe dunque restare nelle mani di Unicusano tramite una "scissione".