Cannara corre ma viene ripresa dalla Narnese

CANNARA

1

NARNESE

1

CANNARA: Bonomo, Bocci, Belloni, Vitaloni, Felici, Ravanelli M., Della Vedova, Camilletti, Fausti, Raccichini, Frustini. A disp.: Galli, Senigaglia, Verzieri, Angelucci, Perri, Dedja, Ravanelli C., Anselmi, Ricciolini. All.: Caporali

NARNESE: Mazzoni, Pinsaglia, Grifoni, Silveri, Brevi, Annibaldi, Mora, Petrini, Rocchi, Tramontano, Perotti. A disp.: Lugenti, Filipponi, GUazzaroni, Colangelo, Thiam, Conti, Marchetti, Pigazzini, Falanga. All.: Sabatini

Arbitro: Pannacci di Perugia (Suriani di Perugia-Carpi di Orvieto)

Reti: 44’ pt Della Vedova (C), 30’ st Rocchi rig.

Un gol per parte fra Cannara e Narnese che avvicina la quota salvezza della Narnese e complica invece la rincorsa ai playout dei cannaresi. Padroni di casa in vantaggio con il giovane Della Vedova nel finale di tempo. Al 75’ però la Narnese trova il pari con Rocchi che non sbaglia dal dischetto e firma l’1-1.