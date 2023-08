Cancellieri crede nel Grifo di Baldini

Se il Perugia è ancora a caccia del terzino destro, a sinistra Francesco Baldini è piuttosto coperto. Dal mercato è arrivato il giovane esterno del Milan, in rosa l’allenatore toscano ha trovato Damiano Cancellieri, arrivato nella scorsa stagione. La concorrenza a volte riesce a stimolare e Cancellieri pare aver tratto giovamento dall’arrivo del giovane "rivale". Nel test contro l’Atletico BMG il terzino ha realizzato un gol e sfornato un assist per la rete di Di Serio.

Il giocatore ha raccontato il momento della squadra, nel dopo gara. "E’ stata una vittoria contro una squadra che, nonostante la differenza di categoria, ha dimostrato di essere ben attrezzata – ha spiegato Cancellieri – ; Ma noi siamo soddisfatti per la prestazione che abbiamo messo in campo e adesso non resta che continuare su questa strada".

In merito ai giovani della rosa, Cancellieri spiega.

"In questo gruppo ci sono giovani interessanti, bravi con grandi margini di crescita e sono sicuro che, riuscendo a fare gruppo, insieme potremo toglierci grandi risultati".

C’è da fare i conti con il lavoro differente rispetto alla stagione passata.

"Stiamo facendo bene, ci stiamo formando come squadra, penso che dobbiamo continuare così – continua il terzino arrivato nella passata stagione dal Monterosi – . La categoria che ci aspettiamo? Ora pensiamo solo a mettere anima e corpo in campo e a fare quello che ci chiede il mister. Dobbiamo mettere in campo sempre la determinazione e l’impegno visti in questo test".