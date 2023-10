Calendario. Tutte le gare del girone d’andata. Ad Arezzo di lunedì su Rai Sport

Tante gare sotto i riflettori, comprese quella con il Gubbio in casa e in trasferta, di lunedì, sul campo dell’Arezzo (in diretta su Rai Sport). La chiusura del 2023 sarà il big match al Curi contro il Cesena che precedrà la pausa natalizia. La Lega Pro ha pubblicato il programma delle gare dalla dodicesima alla diciannovesima giornata. Ecco il riepilogo del programma degli impegni che attenderanno i biancorossi, a partire dal nono turno, domani sul campo dell’Alessandria per la sfida con la Juventus Nex Gen alle 14.

Decima giornata, Recanatese-Perugia, giovedì 26 ottobre alle ore 20,45. Undicesima giornata: Perugia-Virtus Entella, lunedì 30 ottobre alle 20:45. La dodicesima giornata sarà Ancona-Perugia, domenica 5 novembre sempre di notte, alle 20,45. Tra la dodicesima e la tredicesima di campionato si gioca il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia: Rimini-Perugia, mercoledì 8 o giovedì 9 novembre ( con orario da stabilire). La tredicesima giornata è quella di Perugia-Gubbio, domenica 12 novembre 2023 alle 20,45 (diretta su Umbria TV), poi Pineto-Perugia, sabato 18 novembre alle 16,15.

La quindicesima giornata, Perugia-Carrarese, sabato 25 novembre 2023 alle 18, 30; la sedicesima Olbia-Perugia, domenica 3 dicembre 2023 alle 14.

Il diciassettesimo turno, Perugia-Vis Pesaro, domenica 10 dicembre 2023 alle 16,15 mentre alla diciottesima, in posticipo, c’è Arezzo-Perugia, lunedì 18 dicembre alle 20,30 con diretta su Rai Sport. La diciannovesima giornata saà il big match Perugia-Cesena, sabato 23 dicembre alle 18,30. Dal 24 dicembre al 31 dicembre sosta di Natale, il campionato riprenderà il 7 gennaio.