Calcio serie B

Il presidente Sauro Notari esce dall’inchiesta federale relativa ad operazioni finanziarie e fatturazioni riferite alla precedente gestione. Lo annuncia l’ufficio stampa della società comunicando che ieri " il Tribunale Federale Nazionale sezione Disciplinare della Figc, presidente Carlo Sica, in riferimento al deferimento proposto dal Procuratore Federale il 12 gennaio scorso nei confronti di Sauro Notari, ne ha dichiarato il proscioglimento". Il massimo dirigente rossoblù si è dichiarato "felice della definizione" aggiungendo di essere sempre stato certo della sua estraneità ai fatti. Ieri intanto, si è disputata al polisportivo la preannunciata amichevole con il C4 Foligno. E’ terminata 2-2; subito in vantaggio gli ospiti con Francioni, pareggio di Bontà, con Arena che colpisce due volte la traversa. Nella ripresa, dopo ampi avvicendamenti nelle formazioni, il Gubbio va in vantaggio con Silvestri, ma alla fine arriva il pareggio di Cesaretti. Silvestri è un 20enne svincolato, in prova da ieri al Gubbio, cresciuto nelle giovanili di Fiorentina ed Ascoli, lo scorso anno ha militato nella Virtus Verona (sei presenze).

p.t. 3-4-2-1: Greco; Tazzer, Dutu, Bonini; Corsinelli, Bontà, Bulevardi, Semeraro; Arena, Spina; Arras.;

s.t. 3-5-2: Meneghetti; Corsinelli, Redolfi, Pecoraro; Tazzer, Vitale, Toscano, Rosaria, Nicolao; Silvestri, Arras. All. Braglia

C4 FOLIGNO: Lori, Zichella, Kika, Lanzi, Santoni; Fornetti, Battistelli,Becca, Campagnacci; Francioni, Rossi. All. Reali.

g.b