CALCIO: IL MERCATO DEI DILETTANTI. Spoleto scatenato: tris di ingaggi

È sempre mercato in Eccellenza. Tre ingaggi per lo Spoleto. Dopo Antonio Di Nicola (97) dall’Atletico Bmg, il ds Alberto Del Frate annuncia anche gli arrivi del centrocampista argentino Leo Javier Escobar (96), ex Budoni e Ilva Maddalena, dall’Ercolanese e del portiere Alessandro Guerri (01) dal Sansepolcro. Tutti e tre saranno a disposizione di Brevi per la sfida con l’Atletico Bmg dopo la sosta. Cinque volti nuovi in casa Olympia Thyrus dopo il mercato di dicembre. Ufficiali gli arrivi dell’attaccante Felice Gesuele (88) dallo Spoleto, del fantasista argentino Matias Rako (97) dal Li Punti, del centrocampista Tommaso Bernardini (04) dalla Nestor e degli attaccanti Tobias Vaccaro (99), ex Accademia Calcio Terni e dell’ex Narnese Bikry Cissokho (02). Cinque anche le cessioni: l’attaccante Simone Lucidi (92) e il difensore Tommaso Scopertini (04), approdati al Guardea, l’attaccante Giacomo Mazzoni (02) tornato al Campitello, il centrocampista Ettore Marchetti (06) alla Narnese e il centrocampista Gian Lorenzo Nunzi (02) al Todi.

Nicola Agostini