CALCIO ECCELLENZA. Il Città di Castello cerca punti a Branca

CITTA’ DI CASTELLO - Dopo la sconfitta contro il Pierantonio il Città di Castello va a Branca per rimettersi in carreggiata per l’ennesima volta in questa prima parte della stagione abbastanza tribolata. I tredici i punti degli eugubini sono tutti stati ottenuti tra le mura amiche ed è questa una ragione in più per prendere la partita con tutte le cautele del caso. Fabrizio Mattei, centrocampista biancorosso classe 2004, si interroga soprattutto sui momenti di difficoltà della squadra: "Psicologicamente stiamo bene, la partita di oggi sarà difficile ma ce la metteremo tutta per riscattarci dalla sconfitta contro il Pierantonio nella quale c’è stato quel black out che ha compromesso tutto. Un black out inspiegabile, c’è grande voglia di riscatto".

CITTÀ DI CASTELLO: Stefanelli, De Vitis, Caruso, Croce, Zanchi, Carnicelli, Pupo Posada, Capezzuto, Giannò, Mattei, Rinaldi. Arbitro: Ciommei di Terni (Mariani e Plebani).