Calcio Eccellenza

Un girone d’andata da incorniciare per il Castiglione del Lago e un regalo sotto l’albero da scartare dal mercato. Il ds Domenico Sfrappa ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante classe 2004 Federico Alessi, ex Valentino Mazzola, Eccellenza Toscana, un gradito ritorno avendo militato nel Castiglione del lago 2 anni con i Giovanissimi Regionali vincendo un campionato e siglando 32 reti. Ha militato inoltre nelle giovanili del Siena, San Miniato e Sansovino. Un arrivo ufficializzato durante la cena degli auguri presso la location Poggio Santa Maria del vice presidente Massimiliano Marchetti, alla presenza della prima squadra e del presidente. Proprio il patron biancorosso si è complimentato con staff e giocatori per quanto fatto in questa prima parte di stagione. Un’annata iniziata in ritardo, rispetto alle avversarie, con un organico ai minimi termini nella settimana che conduceva alla prima giornata di coppa. La scelta di puntare su una rosa giovanissima, con tutti giocatori nati dopo il 2000, tranne un paio, la decisione di allenarsi di pomeriggio e di puntare su un tecnico che sa lavorare come i pochi con i giovani. Applausi soprattutto per Simone Tomassoli, artefice primo della cavalcata che ha portato i suoi ragazzi a collezionare 24 punti in 15 giornate, con un quinto posto che oggi spalancherebbe le porte dei playoff, traguardo assolutamente impensato in estate. Grande merito a Fabrizio Mortolini, il primo a credere nel progetto e ad orientarne le scelte tecniche. In Promozione continua la campagna acquisti del Piccione che ha annunciato anche l’ingaggio del portiere Jacopo Ruggeri (98), ex Gualdo, Fabriano e Esanotoglia, subito a disposizione del neo tecnico Diego Marinelli. Sempre in Promozione, il Selci Nardi nelle prossime ore ufficializzerà l’arrivo in panchina dell’ex attaccante di Nestor e Ellera Emiliano Pierotti, già sulla panchina della Cagliese. Per lui esordio dopo la sosta nella sfida contro la Marra.