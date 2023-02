C4 sconfitta in casa L’Angelana vince e dà il via alla rincorsa per i playff

C4

0

ANGELANA

2

C4 (4-4-2): Lori; Tortoioli (15’ st Zichella), Doko, Moracci, Benedetti; Cavitolo (38’ st Battistelli), Lanzi (38’ st Becca), Mattia, Settimi; Tempesta (22’ st Fattorini), Campagnacci (22’ st Francioni). A disp.: Cutolo, Matarazzi, Fornetti, Rossi. All.: Manni.

ANGELANA (4-3-1-2): Buini; Vercillo (13’ st Bolletta), Capati, Subbicini, Melillo; Giannini, Capezzuto, Bartolini; Ventanni (46’ st Ragnacci); Confessore (28’ st Pedalino), Pauselli (48’ st Rosati). A disp.: Turrioni, Cuocolo, Paladino, Fortebracci, Lo Gelfo. All.: Pierotti.

Arbitro: Nykolyn di Gubbio (Caravella di Perugia e Dolgetta di Gubbio).

Marcatore: 24’ pt e 45’ st Ventanni.

FOLIGNO

Si ferma a cinque la striscia di risultati utili di fila della C4 che esce sconfitta per 2-0 da un’Angelana che, con questa vittoria, si porta a 2 punti dal quinto posto e dà il via alla rincorsa playoff. La C4 fa la partita ma l’Angelana colpisce vendicando la sconfitta dell’andata. Dopo un primo tempo di marca folignate con l’ex Campagnacci pericoloso in almeno due occasioni, la gara si sblocca al 24’. Ventanni direttamente dalla bandierina sorprende Lori portando in vantaggio i giallorossi, con l’imbattibilità del portiere folignate che si ferma a 515 minuti. La C4 però reagisce e crea delle buone occasioni per pareggiare: al 30’ Campagnacci viene pescato in area piccola in posizione defilata e mira al primo palo, ma Buini è bravissimo e manda in angolo. In avvio di ripresa la C4 prova ad alzare i ritmi ma Buini dice subito no a Settimi. Manni pesca in panchina e il neo entrato Zichella costringe ancora una volta Buini agli straordinari. Nel finale però è ancora Ventanni, a tu per tu con Lori, a chiudere i conti siglando il 2-0 e la doppietta personale che riaccende l’entusiasmo in casa giallorossa.