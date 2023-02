Branca, Lisarelli elogia i ragazzi "Hanno dato tutto"

Il Branca saluta la coppa nazionale di Eccellenza e lo fa a testa alta. Ai ragazzi di Lisarelli non è bastato l’1-1 nel ritorno degli ottavi al Santa Barbara. "Peccato – sottolinea il tecnico – perché credo che abbiamo compromesso la qualificazione nel match di andata subendo un gol evitabile. Resta la prestazione offerta dai ragazzi che hanno dato tutto nei 180 minuti". Un impegno apprezzato dal pubblico che ha salutato la squadra fra gli applausi. "Alla nostra gente noi continua il tecnico – non possiamo che dire grazie perché ci stanno accompagnando tutte le domeniche, anche in questa stagione, con il loro calore. Volevamo regalare loro la soddisfazione di portare un paese di 900 abitanti fra le prime otto realtà dilettantistiche d’Italia. Non ci siamo riusciti per poco. Complimenti al Valdichienti Ponte che ha dimostrato tutto il suo valore. Quest’esperienza dovrà servirci per crescere, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. Adesso testa al campionato".

Nicola Agostini