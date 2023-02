Braglia: "Contro la Reggiana troppi errori"

GUBBIO – Contro la capolista Reggiana, formazione di indiscusso valore, il Gubbio si porta dietro l’amarezza per una partita compromessa da troppi errori commessi nei primi dieci minuti. Sul due a zero, soprattutto nel secondo tempo, la squadra ha provato a reagire grazie anche alle correzioni di Braglia con l’aiuto della panchina, provando a rientrare in gara anche quando lo sfortunato autogol di Bonini ha ulteriormente aggravato la situazione. "Ci siano complicati la vita da soli – il commento finale di Braglia – anche se l’approccio era stato quello giusto. Purtroppo prendiamo gol troppo facilmente". Le cose nella ripresa sono migliorate grazie pure all’ingresso di Bulevardi. La partita, sono osservazioni doverose, non ha trovato in Di Marco un direttore che abbia proprio soddisfatto. Uno scenario che ha trovato riflesso nei provvedimenti disciplinari. Leggere per credere: ammende per duemila euro (€ 1000 alla Società, 500 a al diesse Mignemi (foto) ed altrettante al secondo De Simone per aver trasmesso le indicazioni di Braglia dopo l’espulsione), tre turni di squalifica (due a Braglia ed una a Morelli per somma di ammonizione). Facile immaginare l’umore della società.

g.b.