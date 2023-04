Bocchini: "Abbiamo pagato le tre gare consecutive"

Castori squalificato, in panchina e nel post gara c’è il vice Riccardo Bocchini. "Noi facciamo del ritmo, dell’intensità e della condizione fisica i nostri punti di forza e fino ad ora siamo sempre riusciti a proporli, col Modena abbiamo pagato il terzo impegno in una settimana. Non abbiamo recuperato le energie fisiche e nervose", ha spiegato ai microfoni di Umbria tv.

"Abbiamo perso la partita ma la fiducia assolutamente no. Non finisce oggi il campionato. Abbiamo trovato di fronte una squadra che, senza fare niente, ha portato a casa i tre punti. Non siamo riusciti a mettere in campo le nostre armi. Le tre partite in una settimana le pagano anche le squadre che fanno la Champions. Rigenerare le energie nervose quando si lotta per la salvezza non è facile. Ma non molliamo una virgola. Furlan? Le scelte il mister non le commenta nemmeno con i giocatori e non mi sento di commentarla io. I due cambi all’intervallo sono stati dettati entrambi da problemi fisici, sia di Lisi che di Rosi".