Block-devils partiti per l’India. C’è da difendere il titolo iridato

Ha lasciato il campionato italiano da prima in classifica e ora si concentra sul campionato mondiale per club la Sir Sicoma Perugia. Archiviato con qualche patema di troppo il duello domenicale con Cisterna, i block-devils sono già partiti per il viaggio in India. Dal 6 al 10 dicembre si gioca a Bangalore per il torneo che assegna il titolo iridato riservato ai club, un titolo da difendere per quanto riguarda il team bianconero. Tornando alla gara di superlega maschile si può dire che tutto è bene ciò che finisce bene. Ha commentato così il centrale Davide Candellaro: "Dopo due ottimi set abbiamo iniziato a fare qualche errore. I pontini hanno alzato il livello della battuta e noi, di conseguenza, abbiamo faticato di più in seconda linea. Per me è stato l’esordio, fortunatamente qualche cosa di buono l’ho fatto, non riesci mai a contenere tutte le emozioni, mi dispiace solo non aver dato di più. Andiamo a Bangalore con l’idea di essere una squadra che comunque pretende molto da sé stessa".

Questa l’analisi del tecnico Angelo Lorenzetti: "Vincere è sempre importante ma dietro ad un successo c’è il bello ed il brutto. Il bello è sicuramente l’approccio che ad inizio stagione non riusciva bene, qui siamo migliorati. Il brutto è che dobbiamo capire che la partita non è mai scritta anche se parti bene, bisogna sapere sempre quando può cambiare l’inerzia e non dobbiamo dare certezze agli avversari. Ci abbiamo un po’ dormito sopra, io per primo non operando nel terzo set un cambio di marcatura, la squadra nel cambio-palla ha un po’ subito l’iniziativa avversaria ma può fare meglio. Parte per l’India una squadra con una discreta identità".