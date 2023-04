Bivio Ternana, chance di aggancio ai playoff

di Augusto Austeri

Partita per vari aspetti indecifrabile, che per le fere potrebbe divenire decisiva in chiave-salvezza. Una vittoria contro il Venezia potrebbe al tempo stesso far lievitare in modo sensibile le chance di aggancio ai playoff. Ma la Ternana sembra soffrire questo tipo di partite e i lagunari sono in grande condizione. Cristiano Lucarelli conferma il silenzio stampa, ma dopo la vittoria sul Pisa ha avvisato tutti: "Proprio contro squadre come il Venezia rischiamo di fare fatica. Il nostro problema non è affrontare le grandi, ma soffriamo la pressione quando c’è l’obbligo di vincere". I tifosi sentono che può essere il momento decisivo della stagione: il dato della prevendita nella serata di ieri indicava oltre 2.000 tagliandi, contro i poco più di 1.000 della scorsa settimana alla stessa ora. Le assenze di Mantovani (squalificato), Capuano e Coulibaly (infortunati) generano una serie di ballottaggi. Con l’eventuale conferma di una difesa a quattro, Diakité sembra essere in vantaggio su Bogdan per un posto da centrale (ci sarebbero entrambi in caso di linea a tre) e Defendi se la gioca con Ghiringhelli per la corsia destra. In mediana il ballottaggio sembra riguardare Cassata e Proietti, in attacco Faletti e Partipilo. Nel Venezia sono out il difensore Beghetto e il centrocampista Jajalo, indisponibili da tempo, oltre al portiere Maenpaa. "La Ternana avrà un tifo importante – spiega Paolo Vanoli tecnico dei lagunari – e partirà forte. Ha anche giocatori brevilinei e importanti che possono dare molto fastidio, tanta qualità da metà campo in su, con elementi bravi nell’uno contro uno e in grado di inventare la giocata".

Campionato primavera. Prova di carattere della squadra di Mariani che continua a inseguire la salvezza diretta. Il 2-2 con il Pescara al "Gubbiotti" di Narni è arrivato in rimonta: ospiti in vantaggio al 22’pt con autogol di Schettini, Di Dio firma il raddoppio al 4’st, Monesi riduce le distanze al 12’st e Bustos riequilibra il match al 39’st.

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Libero Liberati" ore 16.15.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi, Diakité, Sorensen, Corrado; Agazzi, Di Tacchio, Cassata; Partipilo, Palumbo; Favilli. All.: Lucarelli.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Johnsen, Pohjanpalo. All.: Vanoli.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.