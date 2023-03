Bisoli: "Mi aspetto una battaglia Ma vogliamo festeggiare la salvezza"

Pierpaolo Bisoli sta vincendo una delle sue tante sfide. Quella del Sudtirol è tra le più affascinanti per il tecnico che ha giocato e allenato il Perugia.

"Manca veramente poco alla salvezza – ha dichiarato l’allenatore del Sudtirol alla vigilia del confronto con la squadra di Castori – , già oggi vogliamo raggiungerla e dunque serve un risultato positivo". E sull’avversario, Bisoli spiega. "Sarà una battaglia perché loro sono una squadra fisica come la nostra e viene da dei risultati positivi con un girone di ritorno importante. Da quando in panchina è tornato Castori poi ha fatto qualcosa di grande".

I giocatori a disposizione, gli incerti e i ballottaggi del Sudtirol. "Mazzocchi e Odogwu sono rientrati, però li voglio vedere allenare, e dunque capire in che condizione sono. Mazzocchi non è pronto per giocare, non so nemmeno se lo convocherò, per poter rientrare in questa squadra bisogna fare almeno 10 giorni di allenamenti consecutivi, lui è un mese che non si allena. Per quanto riguarda Odogwu vedremo. C’è anche Cissè che a Benevento ha preso una botta ai flessori, altri giocatori che hanno dei sintomi influenzali, insomma dovrò valutare e scegliere i giocatori più in forma, detto questo non mi piango addosso, anche mercoledì si è visto come più di un giocatore si sia adattato a ricoprire ruoli non loro, ad esempio Rover che ha fatto la prima punta per un pezzo di gara e Lunetta che ha agito da mezzala altrimenti avremmo perso centimetri. È un gruppo talmente bravo che non ho più aggettivi per descriverli e ringraziarli: meritano la favola che stiamo vivendo". Il tecnico deve scegliere tra Lunetta e Belardinelli e tra Pompetti e Fiordilino.