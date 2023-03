Bisoli: "Gara di qualità Che bella atmosfera"

Nonostante l’ennesimo trionfo e il terzo posto in classifica, Pierpaolo Bisoli continua a parlare di salvezza. Come si diceva alla vigilia, sarà forse questa la forza del suo Sudtirol. Non ho più aggettivi per i miei calciatori – ha commentato l’allenatore di casa – . Con il Perugia, poi, hanno giocato benissimo, con una qualità incredibile. Prendere un rigore contro all’ultimo minuto del primo tempo poteva complicare tutto ma i ragazzi invece hanno continuato a giocare, creando diverse soddisfazioni".

Un successo da zone alte. "Questa vittoria ci dà la possibilità di vivere una favola che tutto questo popolo merita. Allo stadio c’era una grande atmosfera. Vogliamo finire la favola bene. I ragazzi cominciano a capire che hanno delle qualità morali e calcistiche. Quando sono arrivato qui dicevano che Tait non poteva fare la Serie B, invece sta facendo benissimo".