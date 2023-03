Big e grande pubblico alla Festa del Cross

GUBBIO – Si è conclusa, ieri, la Festa del Cross 2023. Un’altra manifestazione di successo, che ha visto partecipazione e spettacolo già da sabato, con le staffette maschili e femminili e la suggestiva cerimonia d’inaugurazione svoltasi al Teatro Romano, con il soprano eugubino Elena Antonini che ha cantato l’Inno di Mameli e un ospite d’eccezione, la mezzofondista teramana Gaia Sabbatini, atleta di fama internazionale. L’apice è stato raggiunto domenica, quando tra gli atleti in gara erano presenti Nadia Battocletti, Iliass Alouani, Ala Zoglami e Ludovica Cavalli, i corridori più attesi della kermesse. L’ottima organizzazione, nella quale ha avuto un ruolo rilevante l’associazione “Gubbio Runners”, rappresentata nel weekend dal presidente Matteo Fagiani, ha potuto mettere in mostra Gubbio nella sua bellezza, a partire dall’incantevole scenario del Teatro Romano, incorniciato da una presenza di pubblico più che importante, fino alla diretta RaiSport, che per due ora circa ha portato la città di pietra nelle case di migliaia di italiani. Tra le personalità sportive, erano presenti il presidente Fidal Umbria Carlo Moscatelli e il presidente Fidal nazionale Stefano Mei, entrambi molto soddisfatti.