Biancorossi tredicesimi con una gara in meno

Girone di ritorno, dieci gare sono state disputate, il Perugia salvo con 11 punti, anche con una partita in meno. In vetta, manco a dirlo, c’è il Frosinone con sette vittorie, 2 pareggi 1 una sola sconfitta per un totale di 23 punti fatti. Al secondo posto, invece, la "rivelazione" SudTirol che ha messo in cascina un punto in meno dei ciociari, ma senza subire neanche una sconfitta. Terzo gradino del podio per il Genoa che ha conquistato 21 punti, uno solo in più del Bari quarto in questa speciale classifica. In coda, invece, troviamo il Brescia con 3 punti e tre soli gol messi a segno (tre anche i pareggi) con la Reggina a quota 6 ma con una gara in meno rispetto alle rivali, il Benevento a quota 7 e la Spal a 8. Dieci sono invece i punti di Venezia e Ternana, mentre il Perugia è tredicesimo in classifica insieme all’Ascoli a quota 11 punti.