Biancorossi subito in campo: obiettivo recuperare qualche grifone

Non ci saranno giorni di riposo per la formazione biancorossa guidata dal tecnico i Fabrizio Castori che già oggi tornerà in campo in vista della gara infrasettimanale che il Perugia giocherà al "Curi" mercoledì contro il Como (previste sedute al mattino, fino alla rifinitura).

I biancorossi avranno un giorno in più di recupero rispetto al prossimo avversario che oggi se la vede con il Cosenza, ma sarà di lavoro per la gara di metà settimana e la speranza che Castori possa avere a disposizione qualche giocatore rimasto ai box contro il Pisa.

Di sicuro torna Francesco Lisi che ha scontato il turno di squalifica, non riusciranno sicuramente a dare la loro disponibilità Angella e Ekong che sono alle prese con lesioni muscolari. Poi, però, ci sono Rosi e l’attaccante

Olivieri che potrebbero tornare in gruppo e avere qualche chance almeno di convocazione contro il Como. Da valutare anche il problema alla caviglia (trauma distorsivo alla caviglia sinistra con interessamento capsulo-legamentoso) che sta costringendo Di Serio allo stop nelle ultime gare. Oggi e domani (domenica giocano Ascoli-Benevento) il Perugia sarà spettatore interessato del turno di serie B.