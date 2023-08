Biancorossi in campo Lutto nella tifoseria

Seduta pomeridiana a Pian di Massiano per la squadra di Francesco Baldini. L’allenatore biancorosso ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione. In campo anche gli ultimi arrivati (che saranno ufficializzati nelle prossime ore) Morichelli e Torrasi. In crescita la condizione di Dell’Orco che è tornato ad allenarsi a pieno ritmo con il gruppo e si prepara per l’inizio del campionato.

Lutto nella tifoseria biancorossa. È venuto a mancare Giorgio Ceppitelli, padre di Leonardo, grande tifoso del Perugia. Anche la società di Pian di Massiano ha voluto esprimere le condoglianze alla famiglia, al figlio Leonardo, anche lui grandissimo sostenitore del Grifo. "L’AC Perugia Calcio esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia Ceppitelli per la scomparsa di Giorgio, padre di Leonardo, grande tifoso del Perugia e storico abbonato. Sentite condoglianze ai familiari".