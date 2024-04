Biancorossi in campo. La ripresa oggi pomeriggio

Feste finite. I biancorossi, dopo tre giorni di riposo, si ritrovano oggi a Pian di Massiano per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato, domenica al "Curi" contro l’Olbia. Alla ripresa dei lavori, fari puntati sulle condizioni di Iannoni e Seghetti, usciti non al meglio dalla partita con la Carrarese ma che non dovrebbero destare preoccupazione per il prossimo impegno di campionato. Contro l’Olbia, Formisano avrà nuovamente a disposizione Lisi che ha scontato il turno di squalifica, mentre perderà, perché fermato dal giudice sportivo, Matos.