PERUGIA - Dopo la domenica di riposo, torna in campo il Perugia di Fabrizio Castori. Il tecnico ha dato appuntamento al gruppo per oggi pomeriggio. A Pian di Massiano inizia la preparazione del derby in agenda sabato prossimo al Curi (fischio di inizio alle 16,15). Alla ripresa dei lavori fari puntati sui giocatori non al meglio della condizione, come Di Serio che ha dovuto dare forfait per un fastidio della vigilia. In vista del prossimo match potrebbe esserci anche il ritorno in campo a pieno ritmo di Struna, dopo mesi di lavoro differenziato per recuperare dalla lesione muscolare. Per il prossimo incontro di campionato Castori potrà contare sul rientro di Santoro che ha scontato la squalifica nella sfortunata gara di Ascoli. A partire da oggi pomeriggio prenderà il via la prevendita dei tagliandi per i tifosi del Perugia. I tagliandi potranno essere acquistati al botteghino di Pian di Massiano e nelle ricevitorie autorizzate.